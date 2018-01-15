إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في اللبن الشرقية.





نابلس 15-يناير -2018 ( وال ) - أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق،

مساء أمسالأحد، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات قنابل الغاز

المسيل للدموع صوب الشبان ومنازل المواطنين، خلال مواجهات وقعت على مدخل

قرية اللبن الشرقية، جنوب نابلس.

وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية بوصول قوات معززة من جيبات الاحتلال،

التي قامت بإغلاق المدخل الرئيسي وأجبرت مركبات المواطنين على سلوك طرق

فرعية وعرة.

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