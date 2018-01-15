قوات الاحتلال تقتحم عزون شرق قلقيلية وتفتش عشرات المنازل.





قلقيلية 15-يناير -2018 (وال)- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم

الاثنين، بلدة عزون شرق قلقيلية، من مدخليها الشرقي والغربي، وفتشت عددا

من منازل المواطنين.

وذكر شهود عيان لوكالة الانباء الفلسطينية ، أن قوات الاحتلال داهمت

عشرات المنازل، خصوصا في المنطقة الشرقية، والمنطقة المحيطة بالجدار،

ووسط البلدة، ومنطقة ديوان ال رضوان، حيث أجبرت ساكنيها الخروج منها،

والبقاء بالعراء، وتحت البرد القارس، طوال عملية التفتيش، التي قد تزيد

في بعض الأحيان عن الساعتين ، مشيرين إلى اأن قوات الاحتلال مازالت ترابط

على مدخل البلدة الشمالي، ونصبت حاجزا عسكريا هناك، وتوقف المارة، وتتحكم

بحركة الدخول أو الخروج منها واليها.

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