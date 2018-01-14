معيتيق يبارك الجهود التي تبذل لإعادة افتتاح مطار تمنهنت.

طرابلس 14 يناير 2018 (وال) - اجتمع النائب بالمجلس الرئاسي " أحمد معيتيق"،اليوم الأحد بكل من عميد بلدية سبها المكلف "قدفي بوسعدة"، ورئيس لجنة السلامة الجوية بالمنطقة الجنوبية " رمضان عمر بشير"، ومدير محطة سبها " حامد السعداوي"، وامين النقابة العامة للنقل الجوي " عادل أبودية ".

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء التأكيد على ضرورة افتتاح مطاري " تمنهنت "، وبراك" وتعهد مكونات المنطقتين بتأمينه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة نظراً لأهميتهما في تخفيف المعاناة عن أهالي الجنوب.

وأشار النائب معيتيق بأن من يعيق اعادة عمل المطارات هو الجانب الأمني وعدم إيفاء الأطراف من مكونات الجنوب بتعاهداتها بتأمين. المطارات.

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