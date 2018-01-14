فريق الجزيرة للكرة الطائرة يفوز على أهلي طرابلس.





طرابلس 14 يناير 2018 (وال)- صعد فريق الكرة الطائرة بنادي الجزيرة إلى

الدور السداسي في بطولة ليبيا وبات أول المتأهلين عن المجموعة الثالثة،

بعد فوزه أمس السبت على الأهلي طرابلس بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط.

تقدم الجزيرة في الشوطين الأول والثاني بصعوبة كبيرة وبفارق نقطتين في

كل شوط (29/ 27)، (28/ 26)، وجاء الشوط الثالث لصالح أهلي طرابلس (25 /

19) وعاد الجزيرة ليتفوق في الشوط الرابع ويفوز بنتيجة المباراة.

الجزيرة رفع رصيده إلى 17 نقطة وضمن تأهله إلى الدور السداسي نحو

التتويج بلقب البطولة، ويبقى التنافس لنيل البطاقة الثانية بين الاتحاد

والأهلي طرابلس.

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