الاتحاد المصراتي لكرة القدم يفوز على مستقبل المرسى وديا.





طرابلس 14 يناير 2018 (وال)- فاز فريق الاتحاد المصراتي لكرة القدم في

مباراته الودية الثالثة على مستقبل المرسى التونسي بثلاثة أهداف مقابل

هدفين السبت خلال معسكر الإعداد بالعاصمة التونسية.

وقد سجل أهداف الاتحاد المصراتي محمد سويسي وعبدالرحيم عبدالكريم

إضافة إلى هدف سجله أحد المحترفين العاجيين الجدد الذين يخضعون للاختبار

الفني.

فريق الاتحاد المصراتي أجرى خلال معسكره بتونس ثلاث مباريات خسر الأولى

أمام الصفاقسي بثلاثة أهداف نظيفة، وفاز على فريق قرطاج بهدفين مقابل

هدف، وفاز في الثالثة على مستقبل المرسى بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويختتم الاتحاد المصراتي معسكره في تونس الثلاثاء السادس عشر من يناير

الجاري تمهيدًا لمباريات الدوري الليبي الممتاز مرحلة الإياب والذي

سينطلق في العشرين من شهر يناير الجاري.

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