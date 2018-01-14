مكافآت بطولة الشان الخامسة والمنتخبات التي توجت باللقب.





طرابلس 14 يناير 2018ل (وال)- انطلقت أمس السبت بالمغرب بطولة الأمم

الأفريقية الخامسة للاعبين المحليين (الشان) بإقامة مباراة الافتتاح

والتي فاز فيها المنتخب المغربي على نظيره الموريتاني بأربعة أهداف

نظيفة.

ويشارك في هذه النسخة، التي ستقام خلال الفترة من 13 يناير وحتى 4

فبراير، 16 منتخبا أفريقيا تم تقسيمها إلى أربع مجموعات، حيث ضمت

المجموعة الأولى المغرب وموريتانيا وغينيا والسودان، والثانية ساحل العاج

وزامبيا وناميبيا وأوغندا، والثالثة ليبيا ونيجيريا وغينيا الاستوائية

ورواندا، والرابعة أنغولا والكاميرون وبوركينا فاسو والكونغو.

وتوج بالنسخة الأولى من بطولة الشان منتخب الكونغو الديموقراطية عام

2009 ، والنسخة الثانية 2011 تونس، والثالثة منتخب ليبيا 2014، والرابعة

2016 الكونغو الديمقراطية.

وتم رصد مكافآت لبطولة المغرب 2018 من قبل الاتحاد الأفريقي، حيث

سيحصل بطل النسخة الخامسة على مليون وربع المليون دولار، والثاني 700 ألف

دولار، ومنتخبات الدور الرباعي 300 ألف دولار، و200 ألف للمنتخب الثالث

في مجموعته، و175 ألف دولار للرابع في مجموعته.

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