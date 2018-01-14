المنتخب الوطني يلتقي غينيا الاستوائية غدا الاثنين في بطولة الشان.





طرابلس 14 يناير 2018 (وال)- يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم

مباراة الجولة الافتتاحية الأولى في بطولة الأمم الأفريقية للاعبين

المحليين (الشان) بالمغرب عن المجموعة الثالثة أمام منتخب غينيا

الاستوائية غدا الاثنين بملعب طنجة الساعة السادسة والنصف بتوقيت ليبيا.

وتعتبر هذه المشاركة هي الثالثة للمنتخب الليبي في هذه البطولة حيث

شارك في سنة 2009 بساحل العاج وخرج من الدور الأول وشارك في نسخة 2014

وتوج بلقب هذه النسخة التي خاض خلالها ست مباريات استهلها بالفوز على

أثيوبيا في لقاء الافتتاح بثنائية المعتصم أبوشناف وعبد السلام الفيتوري

ثم تعادل بهدف مقابل هدف أمام غانا سجله فيصل البدري ثم تعادل بهدفين

أمام الكونغو الديمقراطية أحرزهما عبد السلام الفيتوري وعبد الرحمن

العمامي.

كما تعادل الفرسان بهدف مقابل هدف سجله عبد السلام الفيتوري أمام

الغابون في الدور ربع النهائي الذي عبره بفضل ركلات الترجيح ثم بالتعادل

السلبي أمام زيمبابوي في الدور نصف النهائي وتأهل على حسابه أيضا بركلات

الترجيح إلى المباراة النهائية ومباراة التتويج باللقب الأفريقي التي

حسمها أمام غانا بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي سلبيا.

وقد استعد المنتخب الوطني بقيادة المدرب "عمر المريمي" لهذه البطولة

بإقامة ست مباريات ودية انتهت جلها بالتعادل السلبي والإيجابي وخسر نتيجة

مباراة واحدة.

...(وال)...