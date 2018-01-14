كاجمان يؤكد ضرورة إصدار لائحة تنظم عمل المنظمات الدولية في ليبيا.الأحد ، 14-01-2018 - 18:37:00




طرابلس 14 يناير 2018 (وال) - اجتمع النائب بالمجلس الرئاسي
عبدالسلام كاجمان، اليوم الأحد، بطرابلس مع مدراء الإدارات والمكاتب
بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني.
وبحث الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان رئاسة الوزراء، سبل تنظيم وتنسيق
العمل بين وزارة الخارجية والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في
ليبيا.
وأكد النائب بالمجلس الرئاسي على أهمية، وضع لائحة تنظم عمل المنظمات
الدولية والإقليمية العاملة في ليبيا عبر وزارة الخارجية.
وحضر الاجتماع مدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي برئاسة
الوزراء ثرية الورفلي والمستشارين عبدالسلام الدويبي وعلي الكالمي.

..(وال)..

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