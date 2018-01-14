رئيس المجلس الرئاسي يلتقي وفداً من بلدية القطرون بطرابلس.

طرابلس 14 يناير 2018 (وال) - استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم الأحد، بمقر المجلس بطرابلس، وفدا من بلدية القطرون يضم عميد البلدية وأعضاء بمجلس الشورى والأعيان ومختاري المحلات بالبلدية.

وعرض وفد بلدية القطرون خلال اللقاء، مطالب تتعلق باحتياجات البلدية

في قطاعات الأمن والصحة والتعليم وتمهيد الطرق وغيرها.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي أن حكومة الوفاق الوطني، ستمنح بلدية

القطرون مخصصاتها المالية بشكل مباشر، كما ستخصص مبالغ أخرى لحل

المختنقات في عدد من مرافقها عبر الوزارات ومؤسسات الدولة المعنية بما في

ذلك دعم مديرية أمن القطرون.

وأعرب أعضاء الوفد عن ثقتهم في حكومة الوفاق الوطني، ودعمهم لجهود

المجلس الرئاسي في لم الشمل وتحقيق الاستقرار في البلاد.

ومن جانبه أكد رئيس المجلس لرئاسي فائز السراج حرص حكومة الوفاق

الوطني على تقديم الخدمات لكافة مناطق ومدن ليبيا، بما فيها مدن الجنوب

الليبي التي قال إنها ستحظى بما تستحقه من اهتمام.

وأشار السراج إلى أن الانقسام السياسي أثر سلبا على أداء مؤسسات

الدولة، لافتا إلى أن حكومة الوفاق تتعامل مع الواقع وتعمل على تقديم

الخدمات واحتياجات المواطنين وفقا للأولويات وبما هو متاح من إمكانيات.



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