اجتماع ببلدية قصر الاخيار لمتابعة نتائج اتفاق المصالحة بين منطقتي القره بوللي وترهونة.



قصر الأخيار 14 يناير 2018 ( وال )- عقد اليوم الأحد ببلدية قصر

الأخيار اجتماعا موسعا لمتابعة نتائج اتفاق المصالحة بين منطقتي القره

بوللي وترهونة وحل الاشكاليات العالقة بينهما .

وضم الاجتماع عميدي بلديتي القره بولي وترهونة ومجلس الحكماء والشورى

بالمنطقتين ووكيل بلدية قصر الأخيار ومجلس الحكماء والشورى بالبلدية

وأعضاء المجلس الاعلى للمصالحة بطرابلس الكبرى ومسؤولين بمديريات أمن

بطرابلس والقره بولي وترهونة.

وناقش الاجتماع سبل وضع حلول جذرية للاشكاليات بين منطقتي ترهونة

والقره بوللي .

واتفق المجتمعون بأن تتولى قوة من الجيش والشرطة في كل بلدية حفظ الامن

داخل الحدود الادارية لها كلا حسب اختصاصاته.

كما تم الاتفاق على رفع الغطاء الاجتماعي عن الخارجين على القانون

وتشكيل لجنتين بين بلديتي القره بولي وترهونة للتواصل من أجل حل

الاشكاليات ودعم جهود المصالحة. وأكد وكيل بلدية قصر خيار " العماري جمعة" في تصريح لمراسل وكالة

الانباء الليبية أن الاجتماع كان ايجابيا وسادته روح الثقة والتآخي بين

الطرفين.

واضاف : أن الطرفين شددا على أهمية تكثيف الجهود لتعزيز السلم

الاجتماعي وتحقيق المصالحة والمحافظة على الأمن والاستقرار بالمنطقة.

..(وال- قصر الأخيار)..