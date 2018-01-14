كوريا الجنوبية توافق على لقاء كوريا الشمالية يوم الاثنين حول زيارة الفرقة الفنية إلى الأولمبياد سيول،14 يناير 2018 (وال)- وافقت كوريا الجنوبية على لقاء كوريا الشمالية في الأسبوع القادم حول الخطة الأخيرة لإرسال فرقة فنية إلى الجنوب خلال أولمبيا



وقبلت وزارة الوحدة العرض المقدم من كوريا الشمالية في وقت مبكر من اليوم

لعقد اجتماع على مستوى العمل يوم الاثنين في تونغيل غاك(دار الوحدة) في

المبنى الكوري الشمالي في قرية الهدنة بانمونجوم.

وطبقا للوزارة ، عرضت بيونغ يانغ إرسال أربعة مسئولين فنيين بما فيهم

قائد أوركسترا للمحادثات. فيما تعتزم سيئول إرسال وفد من أربعة مسئولين

بقيادة لي وو سونغ رئيس مكتب الثقافة والفنون بوزارة الثقافة.

وعقد الطرفان محادثاتهما الأولى رفيعة المستوى خلال سنتين يوم الثلاثاء

ووافق الشمال على إرسال وفد من الرياضيين والمشجعين وفرقة فنية وفرق

استعراضية للتياكوندو فضلا عن مسئولين رفيعي المستوى إلى أولمبياد بيونغ

تشانغ التي تقام خلال الفترة من 9-25 فبراير في الجنوب.

وفى الوقت الذي وافقت فيه وزارة الخارجية على الحديث حول زيارة الفرقة،

دعت بيونغ يانغ إلى الرد بسرعة على عرض سيئول لاجتماع منفصل حول مشاركة

كوريا الشمالية في الألعاب الاولمبية.

وخلال محادثات اليوم الثلاثاء اقترحت كوريا الجنوبية أن تسير الكوريتان

معا خلال حفل الافتتاح إلا أن كوريا الشمالية لم تستجب لذلك فوريا. وقال

مسئولون سيئول إن الجانبين اقتربا بعد ذلك من اتفاق حول المسيرة

المشتركة.