انزلاق طائرة ركاب عن المدرج في تركيا دون إصابات.الأحد ، 14-01-2018 - 17:07:00



اسطنبول 14 يناير 2018(وال) - ذكرت وسائل إعلام تركية اليوم الأحد أن
طائرة تابعة لخطوط بيجاسوس للطيران انزلقت عن المدرج في مطار ساحلي تركي
وانتهى بها المطاف على منزلق منحدر على البحر الأسود لكن لم يصب أي من
الركاب ولا الطاقم بأذى.
ووقع الحادث مساء يوم السبت في مطار طرابزون في شمال شرق تركيا. وأظهرت
صور من موقع الحادث طرف الطائرة الأمامي وهو قريب من حافة الماء.
وقالت خطوط بيجاسوس للطيران في بيان إن الطائرة من طراز (بوينج
737-800)التي كانت قادمة من أنقرة إلى طرابزون ”تعرضت لحادث انحراف عن
المدرج“ لدى هبوطها لكن ركابها البالغ عددهم 162 وطياريها وأربعة من
أفراد الطاقم لم يصابوا بأذى.

الأكثر قراءة في وال

وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني تقيم ورشة عمل للتخطيط السياسي بعنوان " نحو رسم وتنفيذ سياسة ليبية ناجحة".
مصادر فلسطينية : إصابة عدد من الطلبة اثر مهاجمة مستوطنين صهاينة مدرسة جنوب نابلس .
الجامعة العربية تطالب برؤية موحدة لمؤسسات العمل المشترك .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا