مبيعات السيارات الصديقة للبيئة في كوريا الجنوبية ترتفع عام 2017 بفضل موديلات جديدة.





سيول، 14 يناير 2018 (وال)- ارتفعت مبيعات السيارات الصديقة للبيئة في

كوريا الجنوبية بنسبة 41.6% على أساس سنوي عام 2017م، مدعومة من تقديم

موديلات جديدة وفقا لبيانات صناعية صادرة اليوم الأحد.

وفقا للبيانات المقدمة من شركة هيونداي وشقيقتها كيا موتورز والجمعية

الكورية لمستوردي وموزعي السيارات المستوردة ، تبين أن مبيعات " السيارات

الخضراء " وصلت إلى 97,486 وحدة العام الماضي مقارنة مع 68,826 وحدة عام

2016م.

ويقصد من السيارات الصديقة للبيئة سيارات هجينة والسيارات الكهربائية

الهجينة والسيارات الكهربائية التي تعمل بالوقود الأحفوري الأقل أو

بدونه.

وفي الإجمالي ، تم بيع 83,762 وحدة أو 85.8% من السيارات الهجينة منها

13,724 سيارة كهربائية .

وتقول التقارير الصناعية إن الطلب على السيارات الصديقة للبيئة ظلت تزداد

بعد أن وصل عدد الوحدات المباعة عام 2015م 40,000 وحدة.

وحسب الشركات، بلغت حصة سيارات هيونداي وكيا 72.9%، حيث بلغ عدد مبيعات

هيونداي 36.423 (37.4%) ومبيعات كيا 34,597(35.5%).

وبلغت حصة السيارات المستوردة بنسبة 23.6% بـ23,011 وحدة، وثلثها سيارات

سامسونغ بنسبة 2.8%(2,705 وحدة) وجي أم كوريا بنسبة 0.6% بـ623 سيارة.

وكانت سيارة نيرو المصنوعة من شركة كيا أكثر السيارات بيعا في السوق

المحلي خلال العام الماضي بـ23,647 سيارة للسنة الثانية على التوالي،

وتلتها غرانديور الهجينة المصنوعة من هيونداي بـ18,491 وحدة.

وتخطط هيونداي لطرح نيكسو الهيدروجينية في مارس القادم وكوتا الكهربائية،

بينما ستطرح موديلات جديدة لسيارتي كيا نيرو الكهربائية وسول الكهربائية

في النصف الثاني من العام .