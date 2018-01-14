مقتل 8 وإصابة العشرات في حريق وتدافع بالبرتغال لشبونة 14 يناير 2018 (وال)-لقي ما لا يقل عن ثمانية أشخاص مصرعهم وأصيب العشرات الليلة الماضية في حريق وتدافع في جمعية ترفيه محلية في بلدة فيلا نوفا دا رينيا بشمال البرتغال.



وقال رئيس البلدية خوسيه انطونيو دى جيسوس في تصريحات إن أكثر من 60 شخصا

كانوا في المبنى المكون من طابقين على بعد 260 كيلومترا إلى شمال شرق

لشبونة عندما اندلع الحريق.

ولم يذكر سبب الحريق لكن وسائل الإعلام المحلية قالت إن انفجار سخان

للمياه هو السبب على الأرجح.