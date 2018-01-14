سلطات هاواي ترسل تحذيرا بالخطأ من هجوم بصاروخ باليستي.الأحد ، 14-01-2018 - 16:51:00



خاواي 14 يناير 2018 (وال)- أعلن حاكم ولاية هاواي الأمريكية ديفيد إيج
أن رسالة أرسلت بالخطأ السبت لسكان الولاية تحذرهم من هجوم وشيك بصاروخ
باليستي عندما ضغط موظف بوكالة إدارة الطوارئ على "الزر الخطأ".
وقال حاكم الولاية في تصريحات إن التحذير أرسل عندما ضغط موظف على الزر
الخطأ خلال تغيير نوبة العمل في وكالة إدارة الطوارئ في هاواي.
وأكدت قيادة الجيش الأمريكي في المحيط الهادي على عدم وجود أي تهديد
حقيقي. لكن سكان هاواي سارعوا وهم في حالة من الذعر بالبحث عن مأوى لمدة
تزيد على نصف ساعة قبل أن تتراجع الوكالة عن التحذير الذي أرسل على
الهواتف المحمولة وبثه وسائل الاعلام بعد قليل من الساعة الثامنة صباحا
بالتوقيت المحلي وجاء وسط توترات دولية بشأن تطوير كوريا الشمالية
لصواريخ باليستية نووية.

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