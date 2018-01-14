إنقاذ أكثر من 150 مهاجراً قبالة سواحل إسبانيا.





ملقة 14 يناير 2018 (وال)- أعلن جهاز الأمن البحري الإسباني، امس السبت،

أنه أنقذ أكثر من 150 مهاجراً ينحدر بعضهم من شمال إفريقيا وبعضهم الآخر

من إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا على متن ستة زوارق متهالكة قبالة الساحل

الجنوبي الإسباني.

ونُقلت مجموعتان من 54 و55 شخصاً عثر عليهم على متن زوارق بين شمال

المغرب وجنوب إسبانيا، إلى ميناء ملقة بالأندلس، وفق جهاز الأمن البحري

الإسباني.

كما نقل 32 مهاجراً آخرين إلى ألمرية على بعد 200 كم شرق ملقة، وفق ما

أفاد متحدث باسم جهاز الأمن البحري الإسباني.

وأنقذ عناصر الجهاز أيضاً بمضيق جبل طارق، وبمساعدة طائرة من وكالة

فرونتكس الأوروبية، 13 مهاجراً على متن ثلاثة زوارق، ونُقلوا إلى ميناء

طريفة على بعد 14 كم من سواحل المغرب.