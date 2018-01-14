بلدية الخمس تحتضن ملتقي المجلس الأعلى للمصالحة .





الخمس 14 يناير 2018 (وال)- احتضنت بلدية الخمس اليوم الأحد ملتقي المجلس

الأعلى للمصالحة برعاية المجلس البلدي الخمس و جامعة المرقب لمناقشة

الأحداث التي يمر بها الوطن ومعاناته أهله .

وحضر الملتقى عدد من أعضاء المجلس البلدي الخمس وعميد جامعة المرقب و

أعضاء المجلس الأعلى للدولة و عضو البرلمان عن مدينة الخمس و أعضاء مجالس

المصالحة من مختلف أنحاء ليبيا.

واستعرض الملتقى أهم المعوقات التي تعرقل تحقيق المصالحة الوطنية و سبل

لم الشمل بين مختلف الأطراف الليبية ، إضافة إلى مناقشة المستجدات علي

ساحة الأحداث الراهنة و مناقشة آلية عمل لجان المصالحة وما تم التوصل

إليه .



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