بلدية الخمس تحتضن ملتقي المجلس الأعلى للمصالحة .
الأحد ، 14- 01- 2018 - 15:43:00
الخمس 14 يناير 2018 (وال)- احتضنت بلدية الخمس اليوم الأحد ملتقي المجلس
الأعلى للمصالحة برعاية المجلس البلدي الخمس و جامعة المرقب لمناقشة
الأحداث التي يمر بها الوطن ومعاناته أهله .
وحضر الملتقى عدد من أعضاء المجلس البلدي الخمس وعميد جامعة المرقب و
أعضاء المجلس الأعلى للدولة و عضو البرلمان عن مدينة الخمس و أعضاء مجالس
المصالحة من مختلف أنحاء ليبيا.
واستعرض الملتقى أهم المعوقات التي تعرقل تحقيق المصالحة الوطنية و سبل
لم الشمل بين مختلف الأطراف الليبية ، إضافة إلى مناقشة المستجدات علي
ساحة الأحداث الراهنة و مناقشة آلية عمل لجان المصالحة وما تم التوصل
إليه .
...( وال ) ...