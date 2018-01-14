الأجهزة الأمنية ببلدية شحات تناقش الاستعدادات الأمنية لاستضافة " ملتقي شحات الأول لبلديات ليبيا " .الأحد ، 14-01-2018 - 15:32:00



شحات 14 يناير 2018 (وال)- خصص الاجتماع الذي عقده عميد بلدية شحات مع
مختلف رؤساء الأجهزة الأمنية بالمدينة لمناقشة الإمكانيات المتاحة
وتوزيع المهام لتأمين وإنجاح " ملتقي شحات الأول لبلديات ليبيا " الذي
تحتضنه البلدية بتاريخ 22 - 23 يناير 2018 .
وابدي رؤساء الأجهزة الأمنية خلال اجتماعهم الذي حضره وكيل ديوان المجلس
البلدي شحات تعاونهم الكامل مع المجلس البلدي في حماية وتأمين الوفود
القادمة من مختلف بلديات ليبيا وإنجاح هذا الملتقي التاريخي .

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