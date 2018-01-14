وزارة التعليم توضح ملابسات تعديل جداول الامتحانات.





طرابلس 14يناير 2018 ( وال )- نظرا لكثرة التساؤلات التي رافقت موضوع

التعديل الأخير على جداول الامتحانات رأت وزارة التعليم أن توضح ملابسات

التعديل كالآتي، كان مقرراً أن تنطلق الدراسة لهذا العام يوم 5/10/2017

مع توحيد مواعيد البدء في الدراسة والامتحانات والعطلات وذلك في كل

المناطق، ولكن تم التأجيل مراعاة لموعد امتحانات الدور الثاني للشهادة

الثانوية وذلك بالاتفاق مع الأخوة بالمنطقة الشرقية.

واشارت الوزارة فى صفحتها ان إعلان المعلمين للاعتصام العام بجميع

المناطق وذلك للمطالبة بحقوقهم نتج عنه توقف العام الدراسي ومن ثم تأجيل

الدراسة الى 5/11/2017 في العديد من المناطق الأمر الذي أثر سلبا على

الخطة الدراسية مما دفع الوزارة الى إعادة النظر في الخطة الدراسية حتى

تستوعب المقرر.

من جهته تقدم مركز المناهج بطرابلس والبيضاء، وإدارة التفتيش بالوزارة

بمقترحات مدروسة لتأجيل المواعيد وذلك في اجتماع بمركز المناهج بطرابلس

وبحضور وزير التعليم حيث تم تكليف مدير مركز المناهج بالتنسيق مع مسؤولي

المنطقة الشرقية بالخصوص وبالفعل تم الاتفاق على اصدار قرار متزامن من

الجهتين لتعديل مواعيد الدراسة ضماناً لمصلحة الجميع وبالتوافق بين

الجميع.

كما تم الاتفاق بالمحافظة على المدة اللازمة للفصل الدراسي ولذلك حسبت

المدة من يوم 5/11/2017 باعتباره اليوم الفعلي لبداية الدراسة وعلى هذا

الأساس تم التعديل وتأخير مواعيد الامتحانات حسب المنشور الوارد من

الوزارة.

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