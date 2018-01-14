ورشة عمل حول أساليب وسائل الاتصال .





طرابلس 14 يناير 2018 (وال) - نظم مكتب التدريب والتعاون الدولي بهيئة

الرقابة الإدارية اليومين الماضيين ورشة عمل بعنوان وسائل وأساليب

الاتصال ومهارات التدريب الداخلي والخارجي، وذلك بحضور وكيل هيئة الرقابة

ومدير مكتب التدريب والتعاون الدولي، ومدير قسم التدريب وعدد من موظفي

مكتب التدريب والتعاون الدولي.

وألقى الدكتور رشيد الميهوب، استشاري البناء المؤسسي ومدرب دولي

لاعداد القادة والتطوير الإداري والهندسي ، محاضرة تمحورت حول مفهوم

الاتصال وأجزاء الاتصال واهداف التواصل ، حيث أوضح مفهوم التواصل ، بأنه

أداء لتغيير السلوك واتخاذ الإجراء الصحيح ولتأكيد الفهم بين المرسل

والمتلقي لاقناع المتلقي إستلام وإعطاء المعلومات.

وتطرق الى مفهم هذه المحاضرة وأهداف التواصل التي تنقسم الى ثلاث

منها ،اهداف استراتيجية تحددها الادارة العليا ومددتها 3ـ5 سنوات واهداف

تكنيكية يحددها مدراء الإدارات بمشاركة رؤساء الأقسام ومدتها 3 الى 4

سنوات ، بالإضافة الى اهداف تشغيلية مدتها من يوم الى سنة يحددها رؤساء

الأقسام وبالاشتراك مع العاملين، يشار إلى أن هذه الورشة تقام كخطوة

لتطوير وتحسين أداء موظفي هيئة الرقابة الإدارية لتقديم الأفضل.

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