الشركة العامة للكهرباء: طرح الأحمال اليوم الاحد يتراوح مابين 6 إلى 7 ساعات .





طرابلس 14 يناير 2018 ( وال ) - أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن

الساعات المتوقعة لطرح الأحمال لهذا اليوم الاحد ، ستتراوح مابين 6 إلى 7

ساعات ، وذلك نتيجة للانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة وللعجز المتوقع في

الشبكة العامة للكهرباء والذي يصل إلى حوالي 1500 ميغاوات .

وأوضحت الشركة ، في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية اليوم الاحد

: أن القدرة الإنتاجية الفعلية للشبكة العامة اليوم تبلغ 5350 ميغاوات ،

وأن الاستهلاك المتوقع قد يصل إلى 6850 ميغاوات .

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