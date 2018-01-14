الشركة العامة للكهرباء: طرح الأحمال اليوم الاحد يتراوح مابين 6 إلى 7 ساعات .
الأحد ، 14- 01- 2018 - 12:19:00
طرابلس 14 يناير 2018 ( وال ) - أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن
الساعات المتوقعة لطرح الأحمال لهذا اليوم الاحد ، ستتراوح مابين 6 إلى 7
ساعات ، وذلك نتيجة للانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة وللعجز المتوقع في
الشبكة العامة للكهرباء والذي يصل إلى حوالي 1500 ميغاوات .
وأوضحت الشركة ، في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية اليوم الاحد
: أن القدرة الإنتاجية الفعلية للشبكة العامة اليوم تبلغ 5350 ميغاوات ،
وأن الاستهلاك المتوقع قد يصل إلى 6850 ميغاوات .
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