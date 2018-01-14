حرائق غابات في استراليا تغلق مطار نيوكاسل للمرة الثانية في 24 ساعة.



سيدني 14 يناير 2018 ( وال ) - اعلنت الشركة المشغلة لمطار نيوكاسل

في استراليا اليوم الأحد ان المطار ألغى رحلات للمرة الثانية في 24 ساعة

بسبب حرائق غابات في المنطقة.

وأضافت الشركة أن من المقرر إعادة فتح المطار غدا الاثنين لكنها حثت

المسافرين على مراجعة شركات الطيران التي ستقلهم بشأن وضع رحلاتهم. ويقع

مطار نيوكاسل خارج المدينة في بورت ستيفنز.

وكان المطار قد أغلق يوم أمس السبت أيضا بسبب الدخان الكثيف.

ودفعت الرياح القوية التي غذت ألسنة اللهب بعد ظهر يوم الأحد

بالتوقيت المحلي خدمات الإطفاء في نيو ساوث ويلز إلى إصدار تنبيهات على

تويتر للسكان بأن يحتموا خاصة من الحرائق الفورية التي تنشب إلى الشمال

من مدرج المطار.

ويقول مطار نيوكاسل، الذي يحتل المركز 12 بين المطارات الاسترالية من

حيث الازدحام، على موقعه على الإنترنت إنه استقبل 1.26 مليون راكب خلال

عام حتى 30 يونيو حزيران 2017.