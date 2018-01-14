هيئة الرقابة الإدارية : تجاوزات مالية بمشروع المدينة الإدارية باماكو .





طرابلس 14 يناير 2018 ( وال ) - كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن أن هناك

تجاوزات مالية بمشروع المدينة الإدارية في عاصمة دولة مالي ( باماكو ).

ودعت هيئة الرقابة الادارية في مذكرة لها تحصلت وكالة الانباء

الليبية على نسخة منها موجهة إلى رئيس المجلس الرئاسي ووزارتي الخارجية

والمالية بحكومة الوفاق الوطني إلى ضرورة إحالة مبلغ يتجاوز 17 مليون

دولار متمثلة في ارصدة المشروع من طرف المصرف الليبي الخارجي إلى حساب

الإيراد العام بمصرف ليبيا المركزي .

وحذرت الهيئة في مذكرتها من التصرف في هذه الأرصدة لأي سبب كان إلى حين

صدور تعليمات من وزارة المالية بإحالة تلك الأرصدة لحساب الإيراد العام .

وألزمت الهيئة وزارتي المالية والخارجية عبر السفارة الليبية بدولة

مالي القيام بإجراءات تصفية أموال وموجودات المشروع وموافاة الهيئة بما

يفيد التنفيذ حفاظاً على المال العام .

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