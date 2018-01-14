معهد النفط الليبي يعقد اجتماعه السنوي.





طرابلس 14 يناير 2018 ( وال ) - خصص الاجتماع السنوي لمعهد

النفط الليبي لعرض نشاط المعهد خلال عام الماضي ومخططات عمله للعام

الجاري 2018 .

وحضر الاجتماع رئيس واعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط

ورئيس لجنة إدارة المعهد وأعضاء لجنة الادارة ، وعدد من المدراء العامين

ومدراء الإدارات والمختصين من المؤسسة والمعهد.

وتم خلال هذا الاجتماع التأكيد على ضرورة استفادة الشركات

التابعة للمؤسسة من خدمات المعهد في تدريب وتطوير العناصر الوطنية .

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