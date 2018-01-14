معهد النفط الليبي يعقد اجتماعه السنوي.الأحد ، 14-01-2018 - 11:20:00



طرابلس 14 يناير 2018 ( وال ) - خصص الاجتماع السنوي لمعهد
النفط الليبي لعرض نشاط المعهد خلال عام الماضي ومخططات عمله للعام
الجاري 2018 .
وحضر الاجتماع رئيس واعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
ورئيس لجنة إدارة المعهد وأعضاء لجنة الادارة ، وعدد من المدراء العامين
ومدراء الإدارات والمختصين من المؤسسة والمعهد.
وتم خلال هذا الاجتماع التأكيد على ضرورة استفادة الشركات
التابعة للمؤسسة من خدمات المعهد في تدريب وتطوير العناصر الوطنية .
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