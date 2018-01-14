شركة البريقة لتسويق النفط تؤكد توفر المحروقات بمستودعاتها .الأحد ، 14-01-2018 - 11:10:00

شركة البريقة لتسويق النفط تؤكد توفر المحروقات بمستودعاتها .
طرابلس 14 يناير 2018 ( وال ) - أكدت شركة البريقة لتسويق النفط
توفر المحروقات بمستودعاتها وان الوضع الامني الحالي هو السبب الرئيسي
لعدم توفر المنتجات النفطية بمناطق الجفرة والجنوب .
وبينت الشركة في بيان لها تلقت وكالة الانباء الليبية نسخة منه
اليوم أن الحالة الامنية السيئة قد اجبرت جمعيات وشركات النقل على
التوقف عن تزويد المحطات وامداد مستودع سبها باحتياجاته من المنتجات
النفطية .
وأوضحت الشركة ان المؤسسة الوطنية قد خاطبت المجلس الرئاسي عدة مرات
بضرورة تأمين الطرقات ووضع حل سريع للمشاكل الامنية حتى تتمكن من توزيع
الوقود وايصاله الى الجفرة والجنوب .
وناشدت الشركة في بيانها وزارتي الدفاع والداخلية والاجهزة الامنية
بالتدخل السريع لتامين الطرقات حتى تتمكن من امداد كامل الجنوب الليبي
باحتياحاته من المحروقات .
... ( وال ) ...

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