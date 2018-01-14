قوات الاحتلال تعتقل خمسة مواطنين ويفتش منازل في الخليل.الأحد ، 14-01-2018 - 10:55:00



الخليل 14 يناير2018 ( وال ) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي،
اليوم الاحد، خمسة مواطنين من مخيم العروب، وبلدة يطا، وداهمت منازل
المواطنين في مدينة الخليل بالضفة الغربية.
وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العروب شمال
الخليل، واعتقلت هؤلاء الفلسطينيين ونقلتهم لجهة غير معلومة.
وأضافت ان قوات الاحتلال داهمت منازل المواطنين في المنطقة الجنوبية من
مدينة الخليل وعاثت فيها فسادا، واستجوبت عددا من ساكنيها ميدانيا.
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