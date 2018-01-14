برامج تدريبية مكثفة لخلق فرص عمل تطلقها المؤسسة الوطنية للنفط خلال عام 2018 .





طرابلس 14 يناير 2018 ( وال ) - تابعت المؤسسة الوطنية للنفط برامجها

لاقامة الدورات التدريبة بمنطقة اوباري تحت مظلة برامج التنمية المستدامة

وبرعاية من شركة ريبسول الاسبانية وتنسيق مع وزارة العمل والتأهيل

والمجالس البلدية بمنطقة اوباري .

ةتم بمدينة اوباري اجراء امتحان القبول للمتقدمين للانخراط في دورة

صيانة مضخات المياه ودورة صيانة وبرمجة الهاتف النقال ، حيث كان الاقبال

فوق المتوقع وشهد اليوم اهتماما كبيرا في المشاركة من الجنسين وايضاً من

شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة ، وفاق عدد المتقدمين الاعداد المستهدفة

بكثير .

وقالت المؤسسة أنها تسعى للاستمرار في هذا البرنامج وستطلق خلال سنة

2018 دورات اخرى وفي مختلف المجالات التي يتطلبها سوق العمل.

وعبرت المؤسسة الوطنية للنفط عن أملها أن تكون هذه الدورات اللبنة

الأولى والسند القوي لمن وقع عليهم الاختيار للانطلاق بكل ثقة في القطاع

الخاص .

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