وصول وفد امني من لجنة اجهزة الامن والمخابرات الافريقية " السيسا " الى مطار معيتيقة في زيارة الى ليبيا .



طرابلس 14 يناير 2018 (وال) - وصل وفد امني رفيع المستوى يضم اعضاء

وخبراء من لجنة اجهزة الامن والمخابرات الافريقية " السيسا" cissa""

صباح اليوم الى مطار معيتيقة الدولي في زيارة الى ليبيا .

وأفاد مدير المكتب الاعلامي بوزارة الخارجية احمد الاربد وكالة الانباء

الليبية ان الوفد سيجري خلال الزيارة سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين

ومع مدراء الاجهزة المختصة بمكافحة الهجرة غير الشرعية ويقوم بزيارة عدد

من مراكز الايواء للمهاجرين والتعرف على الامكانيات التي توفرها ليبيا

لهم خاصة الرعاية الصحية وتجهيزات المراكز الى حين اعادتهم الى بلدانهم

طوعيا .

(وال)