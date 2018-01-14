ارتفاع عدد قتلى الانهيارات الطينية في كاليفورنيا إلى 19 .







لوس انجلوس 14 يناير 2018 (وال) - ارتفع عدد قتلى الانهيارات الطينية

التي دمرت أجزاء من مقاطعة سانتا باربره في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

إلى 19 وسط تدفق لأطقم الطوارئ للبحث عن خمسة ما زالوا في عداد

المفقودين.

وقال رئيس شرطة سانتا باربره " بيل براون " إن مفقودا عثر عليه على قيد

الحياة يوم السبت لكن احتمالات العثور على ناجين تتضاءل سريعا.

وكانت الانهيارات قد وقعت الثلاثاء عندما غمرت أمطار غزيرة المنطقة قرب

مونتيسيتو شمالي مدينة لوس انجليس.

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