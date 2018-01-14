رئيس المجلس الرئاسي يستقبل وفدا من حكماء وأعيان بلدية الغريفة .





طرابلس 14 يناير 2018 (وال)- استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

الوطني فائز السراج السبت بمقر المجلس بمدينة طرابلس، وفداً من بلدية

الغريفة يضم أعضاء من المجلس الاجتماعي الأعلى ومجلس الحكماء والأعيان

والمجلس البلدي بالغريفة.

وأكد أعضاء الوفد دعمهم لحكومة الوفاق الوطني وتأييدهم لما يبذله رئيس

المجلس الرئاسي من جهود لتوحيد الصف ولم الشمل وتوسيع قاعدة التوافق،

وتواصله مع جميع الأطراف بغض النظر عن موقفهم السياسي.

ورحب السراج بأعضاء الوفد وتحدث عن مستجدات الوضع السياسي وما سببه

الانقسام السياسي من أثر سلبي على مؤسسات الدولة، وقال بأنه يتطلع إلى

الالتقاء بهم في الغريفة.

واستمع رئيس المجلس لما عرضه السادة أعضاء الوفد من مطالب تتعلق

باحتياجات منطقة الغريفة، وتشمل استكمال ودعم عدد من المشاريع والمؤسسات

الخدمية في مجالات المياه والصرف الصحي والتعليم والإعلام.

وأعطي السراج تعليماته بإتخاذ الإجراءات العاجلة لحل ما عرض من مختنقات

وفقا للأولويات وبحسب ما هو متاح من إمكانيات، مؤكداً بأن حكومة الوفاق

الوطني تولي الأهتمام بالجنوب الليبي مؤكداً بأن الجنوب الحبيب لن يكون

أبدا مهمشاً.



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