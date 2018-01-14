قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة مواطنين من مدينة جنين.





جنين 14-يناير-2018 ( وال) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم

الأحد، ثلاثة شبان من مدينة جنين وبلدة اليامون، واستولت على أجهزة

مراقبة من مقهى في قباطية .

وذكرت مصادرفلسطينية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عبد الرحمن

سباعنة (24 عاما)، الذي يعمل مدرسا في تربية قباطية، والشاب وقاص سباعنة

بعد اقتحامها مدينة جنين ومداهمة منزلي ذويهما في حي السكة والحي الشرقي.

وفي بلدة اليامون، اعتقلت قوات الاحتلال شابا يبلغ من (25 عاما)، بعد

مداهمة منزل ذويه .

في السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال "استراحة ومقهى عكا" عند مدخل

قباطية- دوار الشهداء، واستولت على أجهزة وكاميرات المراقبة فيه وجميع

أجهزة المراقبة التي كانت موجودة في المنشآت الواقعة على شارع جنين-

نابلس.

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