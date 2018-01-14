اللجنة المشرفة على تنظيم بطولة الأمم الأفريقية لللاعبين المحليين تجتمع مع البعثة الليبية .



طنجة 14 يناير 2018 (وال) - عقدت اللجنة المشرفة على منتخبات المجموعة

الثالثة في بطولة الأمم الأفريقية لللاعبين المحليين بالمغرب بمدينة طنجة

والتي تضم (ليبيا - نيجيريا - رواندا - غينيا الإستوائية) الجمعة

اجتماعًا بالبعثة الليبية بحضور رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم جمال

الجعفري،

وجاء الاجتماع لعرض تفاصيل الأمور التنظيمية والفنية وكل ما يتعلق

بالبطولة قبل ساعات من افتتاحها وتوضيح مواعيد وأماكن التدريبات وتوقيت

التواجد في الملعب الرئيسي بطنجة الكبرى خلال أيام المباريات.

كما تم خلال الاجتماع استعراض عدداً من الجوانب الأخرى التي تتعلق

بالإعلام والتسويق والمؤتمرات واللقاءات الصحفية والتشديد على قواعد

اللعب النظيف والكشف عن أخذ عينات عشوائية من لاعبين إثنين من كل منتخب

لإجراء التحاليل عن المنشطات بالإضافة إلى شرح وتوضيح التعديلات الجديدة

الخاصة بقانون اللعبة من قبل الحكم الدولي المصري السابق وعضو لجنة

الحكام بالكاف عصام عبدالفتاح.

وقامت اللجنة المشرفة بتسليم البطاقات للاعبين والطاقم الفني والإداري

والطبي.

(وال)