شرطة إيطاليا تصادر كمبيوتر أستاذة ريجيني بجامعة كمبردج .





روما 14 يناير 2018 ( وال ) - قال مكتب ممثل الادعاء في روما إن

محققين إيطاليين يتحرون ملابسات مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في

مصر قبل عامين ، صادروا جهاز الكمبيوتر والهاتف المحمول الخاصين بأستاذته

في جامعة كمبردج .

وتعرض " جوليو ريجيني " للتعذيب والقتل بينما كان يقوم ببحث في مصر ،

وعمل محققون إيطاليون مع نظراء مصريين لهم في محاولة لحل لغز الجريمة

لكنهم عبروا عن شعورهم بالإحباط لبطء مجريات التحقيق.

وقال ممثلون للادعاء إن مها عبد الرحمن أستاذة ريجيني وافقت في

النهاية على التحدث إلى المحققين الإيطاليين في كمبردج الثلاثاء الماضي .

وزار فريق من روما تدعمه السلطات البريطانية منزل الأستاذة الجامعية

ومكتبها وصادر جهاز كمبيوتر وقرصا صلبا ووحدة لنقل البيانات (يو.إس.بي)

وهاتفا وبعض الوثائق غير المحددة.

وكان ريجيني

ألقي القبض عليه في القاهرة يوم 25 يناير 2016 وتم احتجازه وهو يجري بحثا

عن النقابات العمالية المستقلة في مصر، وعثر على جثته مشوهة بعد ذلك

بأكثر من أسبوع .

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