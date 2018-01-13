المنتخب الوطني يواصل تدريباته بمدينة طنجة استعدادا لبطولة الشان.





طرابلس 13 يناير 2018 (وال)- يواصل المنتخب الوطني تدريباته الصباحية

والمسائية بالملعب الجانبي لملعب طنجة الكبير التي وصلها فجر الجمعة حيث

أجرى مساء اليوم تدريبه الثالث.

ووضع المدرب الوطني "عمر المريمي" خلال هذا التدريب اللمسات الأخيرة

على التشكيلة الرسمية التي سوف تلتقي منتخب غينيا الاستوائية الاثنين في

افتتاح مباريات المجموعة الثالثة.

وخاض المنتخب قبل قدومه إلى المغرب مباراتين وديتين انتهت الأولى

بالتعادل الإيجابي مع موريتانيا بهدف لهدف والمباراة الثانية أمام منتخب

بوركينا فاسو وخسرها بهدفين دون مقابل.

وستبدأ منافسات بطولة الشان مساء اليوم السبت بإقامة مباراة الافتتاح

والتي ستجمع المنتخب المغربي بموريتانيا على ملعب محمد الخامس بالدار

البيضاء.

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