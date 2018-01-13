اجتماع اللجنة المشرفة على المجموعة الثالثة في بطولة الشان بالبعثة الليبية.





طرابلس 13 يناير 2018 (وال)- عقدت اللجنة المشرفة على منتخبات المجموعة

الثالثة في بطولة الأمم الأفريقية للاعبين المحليين والتي تضم

(ليبيا-نيجيريا-رواندا-غينيا الاستوائية) مساء أمس الجمعة اجتماعا

بالبعثة الليبية بحضور رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم "جمال الجعفري".

وجاء الاجتماع الذي عقد بمدينة طنجة لعرض تفاصيل الأمور التنظيمية

والفنية وكل ما يتعلق بالبطولة قبل ساعات من افتتاحها وتوضيح مواعيد

وأماكن التدريبات وتوقيت التواجد في الملعب الرئيسي بطنجة الكبرى خلال

أيام المباريات.

كما شمل الاجتماع عدداً من الجوانب الأخرى التي تتعلق بالإعلام

والتسويق والمؤتمرات واللقاءات الصحفية والتشديد على قواعد اللعب النظيف

والكشف عن أخذ عينات عشوائية من لاعبين اثنين من كل منتخب لإجراء

التحاليل عن المنشطات، بالإضافة إلى شرح وتوضيح التعديلات الجديدة الخاصة

بقانون اللعبة من قبل الحكم الدولي المصري السابق وعضو لجنة الحكام

بالكاف "عصام عبدالفتاح".

كما قامت اللجنة المشرفة بتسليم البطاقات للاعبين والطاقم الفني والإداري

والطبي.

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