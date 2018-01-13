محمد صولة يسجل أول أهدافه مع فريقه الجديد المحرق البحريني.





طرابلس 13 يناير 2018 (وال)- سجل المحترف الليبي "محمد صولة" في أول

مباراة له مع فريقه الجديد المحرق البحريني أول أهدافه في شباك فريق

الرفاع الشرقي البحريني في الدقيقه 77 من زمن المباراة والتي انتهت بفوز

مستحق لفريق المحرق بثلاثة أهداف نظيفة.

وكان اللاعب "محمد صولة" قد دخل في الشوط الثاني من المباراة واستطاع

تقديم مستوى جيد وسجل هدفًا في أول مشاركة رسمية له.

وبهذه المباراة رفع المحرق رصيده إلى 28 نقطة في الدوري البحريني.

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