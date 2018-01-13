النشرة الجوية.





طرابلس 13 يناير 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا

خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم السبت وفقاً للنشرة

الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



*ملخص عام.

طقس متقلب على أغلب مناطق الشمال هذا اليوم مصحوب برياح نشطة على بعض

المناطق الساحلية وسقوط أمطار متفرقة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على

اغلب مناطق ليبيا.



*رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.

السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر هذا اليوم مع فرصة سقوط أمطار متفرقة

على بعض المناطق الساحلية وسهل الجفارة قد يصحبها خلايا من السحب الرعدية

أحيانا والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على

المناطق الساحلية بينما تكون يوم الغد جنوبية غربية معتدلة السرعة ودرجات

الحرارة القصوي تتـــراوح هذا اليوم مـــابين (15-18) درجة مئوية ولا

تتجاوز (12) درجة على المرتفعات الجبلية وتسجل ارتفاع طفيف خلال اليومين

القادمين .



*بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده .

السماء مغطاة جزئيا بالسحب مع فرصة سقوط أمطار متفرقة نتوقع ان تكون جيدة

وقدتصحبها خلاليا من السحب الرعدية على بعض المناطق الساحلية والجبل

الأخضر والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة قد

تصل سرعتها إلى ( 60 ) كم / ساعة على ساحل بنغازي ومرتفعات الجبل الأخضر

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 13-19) درجة مئوية وتصل على جالو

والجغبوب (21)درجة مئوية .



*الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة .

السماء صافية الى ظهور بعض السحب العالية خاصة يوم الاثنين والرياح

شمالية غربية الى متغيرة الاتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة

القصوى تتـراوح هذا اليوم مابين (15-18) درجة مئوية .



*الكفرة - تازربو - السرير.

ماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة والرياح متغيرة الأتجاه الى

شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعـة ودرجـات الحـرارة القصوى تتراوح

مابين (19-22) درجة مئوية .

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