نشرة الصيد البحري.
السبت ، 13- 01- 2018 - 12:17:00
طرابلس 13 يناير 2018 ( وال ) -نشرة الصيد البحري المتوقعة على ليبيا
اليوم السبت وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني
للأرصاد الجوية .
*من رأس جدير إلى سرت.
السماءً صافية الى قليلة السحب تتكاثر من مساء الغد مع احتمال بسيط لسقوط
امطار متفرقة الريح باش الى غربي سرعته مابين (10 - 20) عقدة يصل مساء
الغد إلى (25) عقدة على الساحل الممتد من زوارة الى مصراتة إرتفاع الموج
يتراوح بين )0.75-1.75)متر البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب درجة
حرارة سطح البحر (17) درجة مئوية الرؤيـة جيدة الى متوسطة.
*الساحل من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى.
السماءً قليلة السحب تتكاثر على ساحل الجبل الاخضر الريح شرش الى باش
سرعته ما بين(10-20) عقدة يصل اليوم إلى (25)عقدة على الجبل لاخضر إرتفاع
الموج يتراوح ما بين (0.75-2.00) متر ويصل اليوم الى (2.50)متر على الجبل
الأخضر البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب درجة حرارة سطح البحر تتراوح
مابين (17-18) درجة مئوية.
...( وال )...