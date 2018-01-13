نشرة الصيد البحري.





طرابلس 13 يناير 2018 ( وال ) -نشرة الصيد البحري المتوقعة على ليبيا

اليوم السبت وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني

للأرصاد الجوية .





*من رأس جدير إلى سرت.

السماءً صافية الى قليلة السحب تتكاثر من مساء الغد مع احتمال بسيط لسقوط

امطار متفرقة الريح باش الى غربي سرعته مابين (10 - 20) عقدة يصل مساء

الغد إلى (25) عقدة على الساحل الممتد من زوارة الى مصراتة إرتفاع الموج

يتراوح بين )0.75-1.75)متر البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب درجة

حرارة سطح البحر (17) درجة مئوية الرؤيـة جيدة الى متوسطة.



*الساحل من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى.

السماءً قليلة السحب تتكاثر على ساحل الجبل الاخضر الريح شرش الى باش

سرعته ما بين(10-20) عقدة يصل اليوم إلى (25)عقدة على الجبل لاخضر إرتفاع

الموج يتراوح ما بين (0.75-2.00) متر ويصل اليوم الى (2.50)متر على الجبل

الأخضر البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب درجة حرارة سطح البحر تتراوح

مابين (17-18) درجة مئوية.

...( وال )...