الطبيب الرئاسي الامريكي يجري فحصا طبيا للرئيس ترامب .





واشنطن 13 يناير 2018 (وال) -أجرى الطبيب روني جاكسون، أمس الجمعة فحصا

طبيا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مركز والتر ريد الطبي العسكري في

منطقة بيثيسدا بولاية ماريلاند وأكد إنه بصحة "ممتازة".

وقال جاكسون، وهو الطبيب الرئاسي أنا أتطلع للكشف عن بعض التفاصيل يوم

الثلاثاء .

وتم الإعلان عن الكشف الطبي على ترامب مطلع الشهر الماضي، بعدما تلعثم في

جزء من خطاب، أعلن خلاله اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة للكيان

الصهيوني .

(وال)