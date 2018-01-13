المتحدث باسم وزارة الداخلية في تونس يؤكد تراجع الاحتجاجات في عدد من المدن التونيسية .





تونس 13 يناير 2018 (وال)- اعتقلت السلطات التونسية 150 شخصا من بينهم

قيادات في المعارضة يوم الجمعة ليزيد عدد المحتجزين إلى ما يقرب من 800

ردا على مظاهرات هذا الأسبوع بسبب رفع الأسعار وفرض ضرائب جديدة.

وذكرت رويترز أنه وبعد مواجهات عنيفة على مدى أيام، كان الاحتجاج محدودا

يوم الخميس واقتصر على مواجهات متفرقة في سليانة بشمال البلاد وأخرى في

دوز بجنوب تونس وفي سيدي بوزيد في وسط تونس.

وقال خليفة الشيباني المتحدث باسم وزارة الداخلية "تراجعت الاحتجاجات ولم

يكن هناك أي تخريب الليلة الماضية، لكن الشرطة اعتقلت أمس 150 تورطوا في

أعمال شغب في الأيام الماضية ليرتفع عدد الموقوفين إلى 778“. وأضاف أن

بين الموقوفين 16 "تكفيريا".

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