دبلوماسيون أفارقة يصفون الرئيس الأمريكي ترامب بالعنصري بعد تصريحات منسوبة له وصف فيها المهاجرين "بالحثالة".





واشنطن 13 يناير 2018 (وال)- وصف ساسة ودبلوماسيون أفارقة الرئيس

الأمريكي دونالد ترامب بالعنصري يوم الجمعة بعد تصريحات منسوبة له وصف

فيها المهاجرين القادمين من أفريقيا وهايتي بأنهم من دول "حثالة".

ونسب لترامب أنه أدلى بالتصريحات خلال اجتماع في البيت الأبيض بشأن

الهجرة يوم الخميس وقال سناتور حضر الاجتماع يوم الجمعة إن الرئيس استخدم

لغة "وضيعة ومبتذلة" وإنه استخدم كلمة "حثالة" مرارا.

ونفى ترامب يوم الجمعة أنه استخدم لغة مهينة لكنه واجه تنديدا واسعا في

كثير من الدول الأفريقية وفي هايتي والسلفادور فضلا عن إدانات من منظمات

دولية معنية بحقوق الإنسان.

من جهتها عبرت بعثة الاتحاد الأفريقي في واشنطن عن "غضبها وخيبة أملها"

من التعليق وطالبت بالتراجع عنه والاعتذار.

(وال)