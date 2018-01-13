المنتخب الوطني يصل طنجة المغربية .





طرابلس 13 يناير 2018 ( وال )- وصلت بعثة المنتخب الوطني امس الجمعة

على متن طائرة خاصة إلى مطار طنجة بعد انتظار في مطار قرطاج استمر لاكثر

من 8 ساعات بسبب عدم منح الطائرة بخط السير المدني في مثل هذه الحالات .

وضمت بعثة منتخبنا الوطني إلى جانب رئيس الاتحاد العام وعدد من المرفقين

الطاقم التدريبي واللاعبون: محمد نشنوش، أحمد عزافة، فتحي عبد الله، أحمد

التربي، سند محمد،سعد اجبارة، محمد العياط، المعتصم صبو، علي عمران، أحمد

المقصي، عبد الرحمن حمد، عبد المعين خماج، بدر أحمد، مهند مدين، زكريا

الهريش، المهدي الهوني، سالم عبلو، عامر مفتاح، عمر عريبي، مفتاح طقطق،

صالح سعيد، عبد السلام العقوب، المعتصم بالله أبوشناف .

هذا وقد اجرى المنتخب اول تدربياته بمدينة طنجة بعد ظهر امس بحضور جميع

اللاعبين والطاقم التدريبي .

وستبدا منافسات بطولة الشان مساء اليوم السبت باقامة مباراة الافتتاح

والتي ستجمع في السابعة والنصف بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء

المنتخب المغربي مع الموريتاني ،و غينيا تلتقي السودان بنفس الملعب، في

الثانية والنصف ظهرًا.

المنتخب الوطني جاء في المجموعة الثالثة والتي تضم (ليبيا وغينيا

الاستوائية ونيجيريا ورواندا)

وستكوت اول مباريات هذه المجموعة يوم الإثنين 15 يناير، بلقاء ليبيا

وغينيا الاستوائية بملعب طنجة الكبير في الساعة الرابعة والنصف، كما

يلتقي منتخب نيجيريا مع رواندا بملعب طنجة الكبير في السابعة والنصف.

والمباراة الثانية للمنتخب الوطني ستكون في التاسع عشر من يناير وستجمع

المنتخب الوطني مع نيجيريا .

والمباراة الثالثة ستجمعه مع رواندا في الرابع والعشرين من شهر يناير

الجاري .

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