محمد الغنودي يحترف في فريق شبيبة الساوره الجزائري .





طرابلس 13 يناير 2018 ( وال ) -وقع لاعب فريق الاهلي والمنتخب

الوطني " محمد الغنودي " عقدا احتراف مع فريق شبيبة الساورة الجزائري

لمدة عام ونصف ،وسيلتحق اللاعب الليبي مع فريقه الجديد بعد استكمال

الاجراءات الادارية .

ويعد المهاجم الغنودي ثالث لاعب ليبي يحترف في الملاعب الجزائرية خلال

المواسم الماضية حيث سبق وان احترف اللاعبان عمر داودو ومحمد زعبية في

صفوف الاندية الجزائرية وقدما مستويات جيدة اشاد بها الجمهور الجزائري

والاعلام الرياضي الجزائري .

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