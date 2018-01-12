وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني تصدر بيانا حول الاخبار غيرالمؤكدة عن توجه السفينة الموقوفة في اليونان الى ليبيا .



طرابلس 12 يناير 2018 (وال) - اصدرت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني

اليوم الجمعة بيانا حول الاخبار غير المؤكدة عن توجه السفينة الموقوفة

في اليونان الى ليبيا وجاء في البيان حسب المكتب الاعلامي للوزارة :-

تتابع وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني باهتمام ماورد من اخبار حول

توجه السفينة التي اوقفت في اليونان وعلى متنها حاويات محملة بمواد تدخل

في صناعة المتفجرات بعد مغادرتها الموانئ التركية الى ليبيا وتحديدا

مدينة مصراته .

وفي الوقت الذي تعلن وزارة الخارجية عن انزعاجها الشديد لهذه الاخبار ان

صحت ،فانها قد قامت بمخاطبة وزارتي خارجية كل من تركيا واليونان للتحقق

من هذا الامر .

وتؤكد الوزارة على ان حكومة الوفاق الوطني ملتزمة بالقوانين والاعراف

الدولية وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة ،وهي تدين أي محاولات تسعى

للاساءة لليبيا بأي شكل من الاشكال وتهدد استقرارها ،كما تطلب من

السلطات اليونانية موافاتها بكل مايستجد في التحقيقات التي تجريها بهذا

الشأن .

وتؤكد وزارة الخارجية انها مستمرة في متابعة تطورات الموضوع مع السلطات

المعنية في كل من اليونان وتركيا من خلال القنوات الدبلوماسية .

(وال)