نشرة الصيد البحري.





طرابلس 12 يناير 2018 ( وال ) -نشرة الصيد البحري المتوقعة على

ليبيا اليوم الجمعه وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز

الوطني للأرصاد الجوية .

* من رأس جدير إلى سرت.

السماءً صافية الى قليلة السحب تتكاثر من مساء الغد مع احتمال بسيط لسقوط

امطار متفرقة الريح باش الى غربي سرعته مابين (10 - 20) عقدة يصل مساء

الغد إلى (25) عقدة على الساحل الممتد من زوارة الى مصراتة إرتفاع الموج

يتراوح بين )0.75-1.75)متر البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب درجة

حرارة سطح البحر (17) درجة مئوية الرؤيـة جيدة الى متوسطة.



*الساحل الممتد من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى .

السماءً قليلة السحب الى صافية ، الريح شلوق سرعته ما بين(05-20) عقدة

تصل احيانا الى (25)عقدة على ساحل الخليج وبنغازي.

إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.50) متر ، البحر خفيف الموج الى قليل

الاضطراب ، درجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (17-19) درجة مئوية ،

الرؤيـة جيدة الى متوسطة على الحليج وبنغازي وذلك بسبب الغبار.

...(وال)...