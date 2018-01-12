نشرة الصيد البحري.
الجمعة ، 12- 01- 2018 - 12:19:00
طرابلس 12 يناير 2018 ( وال ) -نشرة الصيد البحري المتوقعة على
ليبيا اليوم الجمعه وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز
الوطني للأرصاد الجوية .
* من رأس جدير إلى سرت.
السماءً صافية الى قليلة السحب تتكاثر من مساء الغد مع احتمال بسيط لسقوط
امطار متفرقة الريح باش الى غربي سرعته مابين (10 - 20) عقدة يصل مساء
الغد إلى (25) عقدة على الساحل الممتد من زوارة الى مصراتة إرتفاع الموج
يتراوح بين )0.75-1.75)متر البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب درجة
حرارة سطح البحر (17) درجة مئوية الرؤيـة جيدة الى متوسطة.
*الساحل الممتد من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى .
السماءً قليلة السحب الى صافية ، الريح شلوق سرعته ما بين(05-20) عقدة
تصل احيانا الى (25)عقدة على ساحل الخليج وبنغازي.
إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.50) متر ، البحر خفيف الموج الى قليل
الاضطراب ، درجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (17-19) درجة مئوية ،
الرؤيـة جيدة الى متوسطة على الحليج وبنغازي وذلك بسبب الغبار.
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