مركز تطوير الاعلام الجديد بسرت ينظم دورة تدريبية جديدة لفنون التحرير الصحفى.





سرت 12 يناير 2018 ( وال )- بدأت بمدينة سرت يوم امس الدورة التدريبية

الثانية لعدد من الاعلامين العاملين بالمكاتب والاقسام الاعلامية

بالقطاعات وجامعة سرت فى مجال فنون التحرير الصحفى وتطويرة برعاية واشراف

مركز تطوير الاعلام الجديد فرع سرت.

وقال الناطق الرسمى باسم المجلس البلدى سرت لوكالة الانباء الليبية ان

الدورة يشارك فية اكثر من اثنا عشر متدربا وتستمر اسبوع متواصل وان الهدف

منها تطوير ورفع كفاءة الاعلامين مسؤولى المكاتب الاعلامية بالقطاعات

الحكومية فى فنون وصياغة التحريرالصحفى واساليب كتابة وتحرير

الاخبارالصحفية.

كما تتضمن الدورة جلسات عمل حوارية صحفية حول مضمون الدورة التى تقام

بمكتب مركز تطوير الاعلام الجديد بسرت ويقدم محاضرات الدورة عدد من

الاعلامين ومسؤول مركز الاعلام الجديد بسرت ناجى عيسى اطبيقة وعدد من

الاساتذة بقسم الاعلام بكلية الاداب بجامعة سرت.

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