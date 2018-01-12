مكتب جهاز الحرس البلدى ابوقرين يقوم باعدام كميات من المواد الغدائية المنتهية الصلاحية.





سرت 12 يناير 2018(وال )- قام مكتب جهاز الحرس البلدى ابوقرين ببلدية

مصراته وبحضور عدد من المفتشيين الصحيين ومندوبا عن الفرع البلدى بوقرين

ببلدية مصراته باعدام كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية المنتهية

الصلاحية الغير صالحة للاستعمال.

واوضح رئيس الفرع البلدى ابوقرين محمد الجالى لمراسل وكالة الانباء

الليبية بسرت ان هذه الكميات التى تم ائتلافها ضبطت خلال دوريات لافراد

الحرس البلدى ابوقرين بالمحال التجارية وغيرها وهى عبارة عن بسكويت

بانواع مختلفة وعصائر وشكلاطة ومعلبات ومشروبات غازية.

...( وال سرت)...