سيالة يتسلم شهادة اتمام برنامج تدمير الاسلحة الكيميائية في ليبيا .



مونستر 12 يناير 2018 (وال) - تسلم وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني

محمد سيالة الخميس في مونستر الالمانية من احمد ازموجو المدير العام

للامانة الفنية لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية شهادة اتمام برنامج تدمير

الاسلحة الكيميائية في ليبيا .

وفيما يلي نص الشهادة.

هذه شهادة بأن ليبيا قد اتمت وفقا لاحكام المادة الرابعة من اتفاقية حظر

استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الاسلحة الكيميائية وتدمير تلك الاسلحة

(الاتفاقية )والجزء الرابع (الف) من مرفقها المتعلق بالتحقق ،وبتحقق من

الامانة الفنية لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية ،تدمير الاسلحة الكيميائية

من الفئة 1 في مايو 2014 وايضا ديسمبر 2017 تدمير الاسلحة الكيميائية من

الفئة 2 وقد سبق ان اعلنت عن اسلحتها من كلتا الفئتين عملا بالمادة

الثالثة من الاتفاقية .

(وال)