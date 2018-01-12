افتتاح نقطتى شرطة الاربعين وامن مستشفى بن سينا التعليمى بسرت.





سرت 12 يناير 2018 (وال)- تم يوم امس بسرت افتتاح نقطة شرطة

الاربعين شرق سرت التابعة لمديرية الامن وافتتاح نقطة الامن بمستشفى بن

سينا التعليمى بسرت ، وحضر افتتاحهما مدير مديرية الامن بسرت العميد

الصديق مصطفى بن سعود ومساعد الشؤون العامة بمديرية الامن عقيد محمد

امراجع وعدد من الضباط بالمديرية الامن .وقال مدير مديرية الامن بسرت لمراسل وكالة الانباء الليبية سرت انه تم

افتتاح نقطة شرطة الاربعين الواقعة شرق مدينة سرت وان المهام الموكلة

للنقطة هى استقبال شكاوى المواطنيين والاستدلال بالمعلومات فى فتح

المحاضر وكذلك نقطة الامن بمستشفى بن سينا التعليمى بسرت للتبليغ عن

حوادث السير والمشاكل التى تحدث داخل المستشفى وحماية مرافق المستشفى

الصحية.

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