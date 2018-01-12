سيالة يوقع في سجل التاريخ في الاحتفال بتخلص ليبيا من الاسلحة الكيميائية الجمعة .





مونستر 12 يناير 2018 (وال) - قام وزير الخارجية بحكومة الوفاق

الوطني محمد سيالة بالتوقيع في السجل الخاص بتاريخ الاحتفال في منطقة

مونستر الالمانية بتخلص ليبيا من الاسلحة الكيمائية والاعلان على ان

ليبيا دولة خالية من الاسلحة الكيميائية .

وجاء فى كلمة وزير الخارجية فى حكومة الوفاق الوطنى، أعبرعن بالغ سعادتى

بحضور هذه المناسبة للاحتفال بالتخلص الكامل من الاسلحة الكيميائية في

ليبيا ، شكرا لكل من ساهم في هذا العمل الانساني الراقي ،شكرا لمجمع جيكا

والعاملين به .

(وال)